Multimedia Guide
Всё об AV и IT оборудовании

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Brullov
22.03.2024 11:13:29
Новая акустическая система линейного типа от RMS с технологией градиентного луча (GBT)
RMS представляет новую линейку акустических систем линейного типа SLD с технологией градиентного луча и подавления боковых лепестков, позволяющую получать равномерны...
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Brullov
22.03.2024 11:11:38
Pearl Nexus: новое устройство записи и трансляции от Epiphan
Компания Epiphan представляет новое устройство для автоматизированной записи и трансляции Pearl Nexus. Большие возможности для создания индивидуальных макетов, надеж...
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Hi-Tech Media
25.12.2023 13:01:36
Сияние технологий Samsung на кровле Гран-при Формулы-1
Publication
Москва, Россия
Samsung украсил крышу здания пит-стопа F-1 145-метровым логотипом.Зрители гонки F-1 в Лас-Вегасе и наблюдающие за ней со всего мира, увидели яркое сияние технологий Samsung в пит-б...
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Elementmedia
04.10.2022 10:27:03
Проектирование мультимедийных систем
Publication
Москва, Россия
Заранее прошу экспертов строго не судить за текст, он скорее ознакомительный. Реализация мультимедийных комплексов редко обходится без проектирования. Независимо от объёмов и...
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RIWA
03.08.2022 10:37:34
Коммутатор VIS-CATC-A обновился до VIS-CATC-B
Publication
Москва, Россия
VISSONIC прислушивается к пожеланиям интеграторов и постоянно работает над улучшением функционала и возможностей своих коммутационных устройств. Новый видеокоммутатор VIS-CATC...
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RIWA
03.08.2022 10:30:52
Конференц-системы VISSONIC на ISE2022
Publication
Москва, Россия
Вся линейка конференц-систем VISSONIC была представлена немецким представителем компании на Integrated Systems Europa 2022. Особенно хочется отметить новые пульты VIS-MAU-T и VIS-M...
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