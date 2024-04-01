Personal feed

Multimedia Guide
Всё об AV и IT оборудовании

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Компания Hi-Tech Media
01.04.2024 09:22:39
Радиосистемы Октава выбрали для вручения премии «Знание» на выставке «Россия»
Publication
Москва, Россия
Радиосистему отечественного производства OWS-U1200H, соответствующую программе по импортозамещению, можно будет протестировать на выставке ММСО 3-4 апреля на стенде «Хай-Тек Медиа»...
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Компания Hi-Tech Media
28.03.2024 10:43:33
Новый DB3 от Arthur Holm — финалист премии Delta
Publication
Москва, Россия
Моторизованный монитор DB3, дебютировавший на ISE’24, стал финалистом премии по промышленному дизайну Delta Awards 2024! Инновации, удобство использования, эстетика, конфиденц...
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Компания Hi-Tech Media
26.03.2024 13:49:14
Программное обеспечение MWC для управления радиосистемами MIPRO
Publication
Москва, Россия
Новое программное обеспечение для управления и мониторинга радиосистемами MIPRO ACT-800 и ACT-700 помогает мониторить состояние батареи устройства, уровень сигнала, уровень приема...
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Компания Hi-Tech Media
25.03.2024 11:49:53
Новая поворотная камера VC-A53 от Lumens для видеоконференций
Publication
Москва, Россия
Встречайте обновление в области видеоконференций — PTZ камера Lumens VC-A53, созданная на замену популярной модели VC-A51. Сочетая в себе передовую робототехнику вещательного качес...
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The event ended 27.03, Offline
iRidi
22.03.2024 11:20:50
AV Focus Екатеринбург
Event
Екатеринбург, Россия
💥 iRidi на форуме AV Focus в Екатеринбурге. Приглашаем Вас присоединиться и увидеть наши последние разработки, среди которых:✔️ настольная сенсорная панель 10";✔️ AV Remote Contro...
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Brullov
22.03.2024 11:13:29
Новая акустическая система линейного типа от RMS с технологией градиентного луча (GBT)
RMS представляет новую линейку акустических систем линейного типа SLD с технологией градиентного луча и подавления боковых лепестков, позволяющую получать равномерны...
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