Политика конфиденциальности социальной сети «Multimedia.guide»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика является официальным документом социальной сети принадлежащей Индивидуальному предпринимателю Мясникову Дмитрию Владимировичу ИНН 213000322164, ОГРНИП 319213000036450 (далее - «Администрация Социальной сети» или «Компания»), и определяет порядок обработки и защиты информации (далее – «Информация») о физических лицах (далее - «Пользователи»), пользующихся социальной сетью Multimedia Guide, которая включает сайт, мобильную (адаптированную) версию сайта, и мобильное приложение «Multimedia.guide» (далее - «Социальная сеть»).

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о Пользователях Социальной сети, регулируются настоящей Политикой и Лицензионным соглашением (далее совместно - «Правила»), а также действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Условием использования Социальной сети является согласие Пользователя с Правилами. При каждом доступе и/или фактическом использовании Социальной сети, Пользователь соглашается с условиями настоящей Политики, а также с условиями Лицензионного соглашения, доступного по адресу https://multimedia.guide/regulations (далее - «Соглашение») в редакциях, которые действовали на момент фактического использования Социальной сети. Ряд терминов, используемых в Политике, имеет значение, определенное в Лицензионном соглашении.

1.5. Действующая редакция Политики доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке http://multimedia.guide/privacy. Настоящая Политика может быть изменена Администрацией Социальной сети. Любые изменения в Политике осуществляются Администрацией Социальной сети самостоятельно и вступают в силу в день, следующий за днем опубликования таких изменений. Администрацией Социальной сети уведомляет Пользователей о внесении изменений в настоящую Политику, в том числе путем опубликования новой редакции настоящей Политики. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться изменениями, внесёнными в Политику. Фактическое использование Пользователем Социальной сети после внесения изменений в условия настоящей Политики, означает согласие Пользователя с новыми условиями.

1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Социальной сети должно быть немедленно прекращено.

2. Условия пользования Социальной сетью

2.1. Администрация Социальной сети, предоставляя Пользователям лицензию на использование Социальной сети в пределах, описанных в Соглашении, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:

· обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и использовать Социальную сеть;

· указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для получения лицензии и использования Социальной сети;

· осознает и соглашается, что информация в Социальной сети, размещаемая Пользователем о себе, будет отражена на его Персональной странице, а также на то, что такая информация может быть доступна другим пользователям Социальной сети и/или может индексироваться поисковыми системами на основании запросов пользователей сети «Интернет», если иной режим доступа к ней не был выбран Пользователем в пределах функционала Социальной сети.

2.2. Администрация Социальной сети не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией Социальной сети обязательств перед Пользователем.

3. Цели обработки Информации

Администрация Социальной сети осуществляет обработку информации о Пользователях в целях исполнения соглашения с Пользователем (Лицензионного соглашения, размещенного по адресу https://multimedia.guide/regulations).

4. Состав Информации о Пользователях

4.1. Обрабатываемая Администрацией Социальной сети Информация, включает в себя:

4.1.1. Учетные данные, под которым понимаются:

(а) данные о Пользователе, предоставляемые Пользователем для создания аккаунта в процессе регистрации в Социальной сети;

(б) дополнительная информация, заполняемая Пользователем при редактировании своего аккаунта в процессе использования Социальной сети;

(в) данные, дополнительно предоставляемые Пользователем по запросу Администрации Социальной сети в целях исполнения Компанией обязательств перед Пользователем, вытекающих из соглашения о предоставлении функционала Социальной сети;

4.1.2. Иные данные, необходимые для функционирования Социальной сети, а именно:

(а) данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Социальной сетью (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы Пользователя, тип браузера, географическое положение, поставщик услуг Интернета);

(б) информация, автоматически получаемая при доступе к Социальной сети с использованием закладок (cookies);

(в) информация, полученная в результате действий Пользователя в Социальной сети, в частности, информация о добавлении какого-либо контента;

(г) информация, полученная в результате действий других Пользователей в Социальной сети;

(д) обобщенная аналитическая информация об использовании интернет-сервисов.

Полученные Администрацией Социальной сети Учетные и Иные данные в объеме, необходимом и достаточном для их отнесения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к персональным данным, обрабатываются Администрацией Социальной сети как персональные данные на условиях настоящей Политики.

4.2. Собираемая Информация (Общая для всех платформ при использовании Социальной сети)

Учетные данные, а именно:

1) Данные о Пользователе, предоставляемые Пользователем для создания аккаунта в процессе регистрации в Социальной сети, в том числе имя, фамилия, дата рождения, пол, и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем;

2) Дополнительная информация, заполняемая Пользователем при редактировании своего аккаунта в процессе использования Социальной сети, в том числе адрес электронной почты, город, (город проживания) информация об образовании и карьере, изображения и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем;

3) Данные, дополнительно предоставляемые Пользователем по запросу Администрации Социальной сети

4) информация об активности Пользователя во время использования Социальной сети, в том числе, клики и переходы в рамках интерфейса Социальной сети, информация о вступлении в группу / выходе из группы, добавлении других Пользователей в список подписок, принятии участия / отказа от участия во встречах, и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем;

5) информация, полученная в результате действий других Пользователей в Социальной сети (в частности, отметки, комментарии сделанные другими Пользователями и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем).

(е) обобщенная аналитическая информация об использовании интернет-сервисов и базы собраддных данных.

6) технические данные, получаемые при доступе к Социальной сети, включающие в себя данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Социальной сетью (в том числе IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип браузера, географическое положение, поставщик услуг Интернета, данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем).

7) информация, автоматически получаемая при доступе к Социальной сети с использованием закладок (cookies);

Цель обработки - Исполнение соглашения с Пользователем, в частности: 1) для предоставления доступа к Социальной сети, для управления Социальной сетью, для подтверждения принадлежности аккаунта в Социальной сети заявителю, обратившемуся с запросом о восстановлении доступа к аккаунту; 2) для управления Социальной сетью, для улучшения работы и персонализации Социальной сети.

Приложение (для операционных систем на базе Android) Социальной сети может также получить иные данные, а именно:

8) Данные, которые становятся доступными Администрации Социальной сети в процессе использования Пользователем Приложения, в том числе тип устройства (Smartphone/Tablet/Wear), имя устройства, GAID, OpenUDID, версия ОС, модель устройства, данные из адресных книг Пользователя (на мобильном устройстве и в приложениях), часовой пояс, предпочитаемый язык, перечень учетных записей Пользователя, привязанные к учетным записям пользователя номера телефонов, Device ID For Vendor, название Wi-Fi сети, MAC точки доступа Wi-Fi, наименование оператора сотовой связи, код сети оператора (MNC), User ID, имя ОС, версия приложения, год выпуска мобильного устройства Пользователя, тип интернет соединения, Apps Flyer UID и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем.

Приложение (для операционных систем на базе iOS) Социальной сети может также получить иные данные, а именно:

9) Данные, которые становятся доступными Администрации Социальной сети в процессе использования Пользователем Приложения, в том числе тип устройства (телефон/планшет/iPod), имя устройства, IDFA, Open UDID, Apps Flyer UID, версия ОС, модель устройства, данные из адресных книг Пользователя (на мобильном устройстве и в приложениях), часовой пояс, предпочитаемый язык, перечень учетных записей Пользователя, привязанные к учетным записям пользователя номера телефонов, Device ID For Vendor, географические координаты, название Wi-Fi сети, MAC точки доступа Wi-Fi, название оператора сотовой связи, код сети оператора (MNC), установленные на устройстве Пользователя приложения и иная информация, необходимая для исполнения соглашения с Пользователем.

Номер телефона Пользователя обрабатывается Компанией, в том числе c сервисами API для валидации номера телефона.

Цель сбора информации приложений - исполнение соглашения с Пользователем, в частности для управления приложением, для улучшения работы и персонализации приложения, предоставления доступа к приложению, для управления приложением, для подтверждения принадлежности аккаунта в приложении заявителю, обратившемуся с запросом о восстановлении доступа к аккаунту.

4.3. Функционалом и правилами использования Социальной сети Пользователю может быть предоставлена возможность размещать в Социальной сети любую иную информацию (если применимо), помимо указанной в пунктах 4.1 и 4.2 настоящей Политики, если она не противоречит требованиям действующего законодательства. Компания не имеет цели обрабатывать такую информацию, а также биометрические и специальные категории персональных данных. Размещая информацию о себе, Пользователь понимает, что она может быть доступна неопределенному кругу пользователей сети Интернет с учетом настроек желаемого уровня конфиденциальности.

4.4. Администрация Социальной сети не имеет цели обрабатывать и не обрабатывает биометрические данные (в частности, не использует изображение в целях установления личности пользователей) и специальные категории данных.

4.5. В целях выполнения обязательств по предоставлению функциональных возможностей Социальной сети Пользователь выражает Администрации Социальной сети согласие на использование номера телефона или иного идентификатора Пользователя для направления Пользователю сообщений от Социальной сети с использованием средств нотификации Администрации Социальной сети (push-уведомлений) в т.ч. с привлечением сервисов и приложений партнеров Администрации Социальной сети или с использованием иных сервисов и приложений, принадлежащих Администрации Социальной сети. При этом используется собственное SDK Администрации Социальной сети и данные Пользователя не передаются партнерам Администрации Социальной сети.

4.6. Обработка cookies

Сookies представляют собой небольшие фрагменты данных, которые веб-сайты запрашивают у браузера, используемого на компьютере или мобильном устройстве Пользователя. Сookies хранятся локально на компьютере или мобильном устройстве пользователей сети Интернет.

Администрация Социальной сети собирает и обрабатывает cookies в отношении Пользователей, посещающих сайт Социальной сети.

В Социальной сети используются следующие типы файлов cookies:

· строго необходимые файлы cookie / технические файлы cookies: эти файлы cookies необходимы для работы сайта и предоставления Пользователю сервисов Социальной сети; кроме всего прочего, они позволяют Компании идентифицировать аппаратное и программное обеспечение Пользователя, включая тип браузера;

· статистические / аналитические файлы cookies: эти файлы cookies позволяют распознавать пользователей, подсчитывать их количество и собирать информацию, такую как произведенные операции на сайте Социальной сети, включая информацию о посещенных веб-страницах и контенте, который получает Пользователь;

· технические файлы cookies: эти файлы cookies собирают информацию о том, как пользователи взаимодействуют с сайтом Социальной сети, что позволяет выявлять ошибки и тестировать новые функции для повышения производительности сервисов Социальной сети;

· функциональные файлы cookies: эти файлы cookies позволяют предоставлять определенные функции, чтобы облегчить использование сайта Социальной сети, например, сохраняя предпочтения (такие как язык и местоположение);

· (сторонние) файлы отслеживания / рекламные файлы cookies: эти файлы cookies собирают информацию об источниках трафика, посещенных страницах и рекламе, отображенной у Пользователя. Они позволяют отображать рекламу, которая может заинтересовать Пользователя, на основе анализа информации, собранной о Пользователе. Они также используются в статистических и исследовательских целях.

Сookies обрабатываются Администрацией Социальной сети исключительно с целью, которая указана в разделе 3 настоящей Политики, на условиях и в порядке, определенных настоящей Политикой, в частности на основании данных, полученных с помощью файлов cookies, Компания разрабатывает наиболее полезный функционал для Социальной сети, доступный Пользователю, проводит статистические исследования, исправляет ошибки в Социальной сети и тестирует новые функции для повышения производительности Социальной сети, персонализирует их и показывает наиболее релевантную для Пользователя информацию.

Информация, собранная с помощью файлов cookies, размещенных на устройстве Пользователя, может быть передана и доступна Компании и/или третьим лицам, указанным в разделе 5 настоящей Политики, а также компаниям, которые являются владельцами сервисов веб-аналитики Google Analytics и подобные. Использование информации вне сайта Социальной сети, собранной с помощью файлов cookies, в рекламных целях, если таковые имеются, может быть предметом отдельных пользовательских соглашений, доступных на веб-сайтах Компании или третьих лиц. Компания и/или третьи лица могут также предоставить Пользователю возможность отказаться от персонализации рекламы, которая может быть предметом регулирования законодательства и правил, применимых к таким продуктам и предложениям.

Пользователь может отказаться от обработки cookies в настройках своего браузера. В указанном случае сайт Социальной сети будут использовать только те cookies, которые строго необходимы для функционирования сайта и предоставления его функциональных возможностей.

5. Обработка информации о Пользователях

5.1. Обработка информации о Пользователях осуществляется в соответствии со следующими принципами:

а) законности целей и способов обработки Учетных и Иных данных;

б) добросовестности;

в) соответствия целей обработки таких данных целям, заранее определенным и заявленным при их сборе, а также полномочиям Администрации Социальной сети;

г) соответствия объема и характера обрабатываемых Учетных и Иных данных, способов их обработки целям обработки Учетных и Иных данных;

д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих Учетные и Иные данные.

5.1.1. Условия и цели обработки Учетных и Иных данных

Администрация Социальной сети осуществляет обработку Учетных и Иных данных Пользователя в целях исполнения Соглашения между Администрацией Социальной сети с таким Пользователем о предоставлении лицензии на право использования Социальной сети (раздел 3 Лицензионного соглашения https://multimedia.guide/regulations).

5.1.2. Сбор Учетных и Иных данных

Сбор Учетных данных Пользователя осуществляется при регистрации в Социальной сети, а также в дальнейшем при внесении Пользователем по своей инициативе дополнительных сведений о себе с помощью инструментария Социальной сети. Сбор Иных данных осуществляется в процессе использования Пользователем функционала Социальной сети.

5.1.3. Хранение и использование Учетных и Иных данных

Учетные и Иные данные пользователей обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации, при этом хранение осуществляется исключительно на электронных носителях, а обработка - с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка Учетных и Иных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Учетные и Иные данные хранятся Администрацией Социальной сети до достижения целей их обработки, а именно в течение срока действия Соглашения с Пользователем, а после прекращения действия Соглашения – в течение срока, необходимого и установленного действующим законодательством Российской Федерации.

В случае удаления Персональной страницы Администрация Социальной сети хранит на своих электронных носителях необходимые Учетные и Иные данные Пользователя в течение необходимого и установленного действующим законодательством Российской Федерации срока.

5.1.4. Передача Учетных и Иных данных

Учетные и Иные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.

Компания может передавать Учетные и Иные данные Пользователей третьим лицам, с соблюдением цели, указанной в пункте 3 настоящей Политики. К таким третьим лицам могут относиться:

· лица, которые оказывают Компании или аффилированным лицам Компании услуги, связанные с размещением и отображением рекламы в программах, продуктах или сервисах, которые принадлежат таким лицам или контролируются ими (например, владельцы сайтов и приложений, рекламные сети и другие лица и т.п.);

· лица, которые заказывают услуги показа Пользователям рекламы на сайтах и/или на сервисах Компании или аффилированных лиц Компании;

· лица, которые имеют законные основания обрабатывать Учетные и Иные данные, например, если передача Учетных и Иных данных таким лицам осуществляется с согласия Пользователя, в том числе если Учетные и Иные данные необходимы для предоставления Пользователю соответствующего сервиса или выполнения определенного соглашения или договора, заключенного с Пользователем. К этим лицам также относятся партнеры и аффилированные лица Компании, обработка данных которыми предусмотрена условиями настоящей Политики;

· третьи лица, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей, или новация по соответствующему соглашению;

· любой орган государственной власти или местного самоуправления, которому Компания обязана предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу.

Доступные в Социальной сети Приложения, размещаются и поддерживаются третьими лицами (разработчиками), которые действуют независимо от Администрации Социальной сети и не выступают от имени или по поручению Администрации Социальной сети. Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования соответствующих приложений, в т.ч. в Платформе приложений Социальной сети. В случае использования приложений в Платформе приложений Социальной сети ваш номер телефона и/или e-mail и/или имя (в зависимости от того, какие минимальные данные необходимы для авторизации/регистрации в приложении, будут переданы владельцу (разработчику) соответствующего Приложения с целью предоставления возможности использовать такое приложение в Платформе приложений. Кроме того, с вашего согласия, выраженного при загрузке приложения, Администрация Социальной сети также вправе дополнительно передать владельцам (разработчикам) приложений ваше имя, фамилию и изображение.

В целях предоставления качественных, многофункциональных, удобных в использовании и ориентированных на персональные потребности и интересы Пользователей Сервисов, Администрация Социальной сети развивает, совершенствует, оптимизирует текущий и внедряет новый функционал Социальной сети (информационного, коммуникационного, рекламного, образовательного, развлекательного и иного характера), в том числе с участием партнеров и/или аффилированных лиц.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая соблюдение Администрацией Социальной сети целей обработки, указанных в разделе 3 настоящей Политики, Пользователь соглашается и поручает Администрации Социальной сети и осуществлять следующие действия:

· обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сопоставление, извлечение, использование, блокирование, удаление/уничтожение Учетных и Иных данных Пользователя;

· передачу партнерам и аффилированным лицам Учетных и Иных данных, и их обработку партнерами и аффилированными лицами, на основании поручения от Администрации Социальной сети (указанными в настоящем пункте способами), а также совместную обработку партнерами и аффилированными лицами Учетных и Иных данных с данными, имеющихся в распоряжении партнеров и аффилированных лиц;

· сбор (получение) от партнеров и/или аффилированных лиц результатов обработки Учетных и Иных данных совместно с данными, находящимися в распоряжении партнеров и аффилированных лиц, в том числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов.

Администрация Социальной сети осуществляет трансграничную передачу Иных данных третьим лицам, указанным в пункте 4.6 настоящей Политики.

Некоторые веб-ресурсы и приложения третьих лиц могут предоставлять возможность использования их функционала посредством авторизации с использованием данных из профиля Пользователя в Социальной сети. При такой авторизации веб-ресурс или приложение третьего лица запрашивает у Пользователя согласие или разрешение на использование данных из профиля Пользователя в Социальной сети. Такое согласие должно содержать указание на объем данных, используемых при авторизации и порядок их обработки. Соглашаясь с авторизацией с использованием данных из профиля в Социальной сети, Пользователь дает согласие на передачу данных из своего профиля в Социальной сети третьему лицу, которому принадлежит веб-ресурс или приложение, в котором осуществляется такая авторизация в объеме, указанном в согласии/разрешении, запрашиваемом таким веб-ресурсом или приложением.

Пользователь уведомлен о том, что согласно п. 5 Политики, передача данных может быть использована также на пунктах договора и решения Европейской комиссии о достаточности мер в отношении соответствующих стран, в связи с чем Администрация получает на это согласие Пользователя. Применение соответствующих положений Администрация Социальной сети оставляет право на свое усмотрение и исключительно при наличии ситуаций, носящих спорны либо претензионный характер.

5.1.5. Прекращение обработки Учетных и Иных данных

При достижении целей обработки Учетных и Иных данных Администрация Социальной сети прекращает обработку Учетных и Иных данных одним из способов, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

6. Права и обязанности Пользователей

6.1. Пользователи вправе:

6.1.1. осуществлять свободный бесплатный доступ к информации о себе посредством загрузки своих Персональных страниц в Социальной сети с использованием логина и пароля;

6.1.2. с помощью инструментария Социальной сети установить в отношении информации о себе желаемый уровень конфиденциальности (условия доступа к информации) с учетом функционала Социальной сети в соответствии с п. 6.3 настоящей Политики и редактируются в настройках страницы пользователя;

6.1.3. самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе на Персональной странице Пользователя в Социальной сети, при условии, что такие изменения и исправления содержат актуальную и достоверную информацию;

6.1.4. удалять информацию о себе со своей Персональной страницы в Социальной сети;

6.1.5. требовать от Администрации Социальной сети уточнения своих Учетных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки и, если невозможно самостоятельно выполнить действия, предусмотренные п.п. 6.1.3. и 6.1.4. настоящей Политики;

6.1.6. на основании запроса получать от Администрации Социальной сети информацию, касающуюся обработки его Учетных данных.

6.1.7. отменить рассылку сообщений рекламно-информационного или новостного характера, осуществляемую посредством e-mail. Соглашения путем перехода по соответствующей ссылке, содержащейся в тексте письма, направленного по e-mail. В случае изменения Пользователем настроек, соответствующие данные перестают обрабатываться Социальной сетью; изменить настройки конфиденциальности на Сайте или в приложении Социальной сети/ в настройках мобильного устройства Пользователя.

6.1.8. изменить настройки мобильного устройства Пользователя, отключив опцию обработки информации о контактах Пользователя из телефонной книги на мобильном устройстве.

6.2. Поскольку Социальная сеть является универсальным средством коммуникации и поиска людей и главной функцией Социальной сети является восстановление и поддержание связей, а также расширение круга знакомств, объединения участников IT / AV индустрии для любого удобного обмена информацией, следующая информация о зарегистрированном Пользователе доступна пользователям сети Интернет:

6.2.1. имя и фамилия Пользователя, дата рождения (год рождения - опционально),

6.2.2. страна проживания, город, часовой пояс;

6.2.3. профильная фотография;

6.2.4. сведения об образовании, о работе (карьера),

6.2.5. количество подписок и подписчиков, фотографий, подписки на бизнес аккаунты, контакты, интересные страницы (открыты опционально), сертификаты (открыты опционально), теги, файлы (открыты опционально), публикации.

6.2.6. В случае создания пользователем персональной страницы, а именно: индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, средством массовой информации, либо иным лицом, имеющим организационно правовую форму (либо имеющим свой устав и иные собственные регулятивные особенности, и т.д. и т.п., позволяющим считать их выступающим не только от своего имени (представителем, полномочным лицом указанных в п.6.2.6 лиц), регистрация осуществляется посредством подтверждения адреса электронной почты через их (его) адрес электронной почты.

6.3. Пользователь самостоятельно определяет условия и предоставляет доступ к своим персональным данным неограниченному кругу лиц, в том числе путем регистрации и использования стандартного функционала Социальной сети, а также путем выбора настроек приватности и видимости своей Персональной страницы в рамках предоставленного Пользователю функционала Социальной сети. Администрация Социальной сети не инициирует и не влияет на такой выбор Пользователя, а также не имеет цель получить у Пользователя разрешение на распространение его персональных данных. Обработка персональных данных, сделанных Пользователем доступными неограниченному кругу лиц, осуществляется Администрация Социальной сети на основании Соглашения и в соответствии с его условиями.

6.3.1. При предоставлении Пользователю файлового (облачного) хранилища вне зависимости от его объема, Пользователь несет любую возникающую в отношении него ответственность за содержание любой имеющейся информации и в любом ее виде, если она нарушает нормы закона, общепринятые нормы морали и нравственности.

6.3.2. Администрация Социальной сети не несет ответственности перед Пользователем в случае уничтожения, потери с файлового хранилища любых данных (как и имеющим любую ценность для пользователя), а также в случае кражи, и в случае проявления небрежности Пользователем (либо третьими лицами).

6.4. Настройка Пользователем уровня конфиденциальности информации о себе:

6.4.1. Пользователь вправе, с учетом ограничений, предусмотренных п. 6.2. настоящих Правил, установить в отношении своих Учетных данных, один из следующих уровней конфиденциальности:

а) информация доступна всем Пользователям Социальной сети;

б) информация доступна только лицам, имеющим в Социальной сети статус друзей Пользователя;

в) информация доступна только Пользователю.

6.4.2. В отношении информации, закрепленной в п. 6.2. настоящих Правил, Пользователь вправе установить один из следующих уровней конфиденциальности:

а) информация доступна всем пользователям сети Интернет и индексируется поисковыми системами;

б) информация не доступна пользователям сети Интернет и не индексируется поисковыми системами.

6.4.3. Незарегистрированный Пользователь обладает правом просмотра информации, с учетом ограничений, установленных другими Пользователями, указанных в п. 6.4, а также той информации, не скрытой от Пользователей Социальной.

6.4.4. Администрация Социальной сети не несет ответственности за разглашение Учетных данных Пользователя другими Пользователями Социальной сети, получившими доступ к таким данным в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности.

6.4.5. При удалении Учетных данных (иной пользовательской информации) с Персональной страницы Пользователя или удалении Персональной страницы Пользователя из Социальной сети, информация о Пользователе, скопированная другими Пользователями или хранящаяся на страницах других Пользователей, сохраняется.

7. Меры по защите информации о Пользователях

7.1. Администрация Социальной сети принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты Учетных и Иных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

7.2. Для авторизации доступа к Социальной сети используется логин (адрес электронной почты) и пароль Пользователя. Ответственность за сохранность данной информации несет Пользователь. Пользователь не вправе передавать собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.

7.3. В целях обеспечения более надежной защиты информации о Пользователях Администрация Социальной сети использует систему привязки страницы к электронному почтовому ящику. Для осуществления данной системы Пользователь должен предоставить Администрации Социальной сети номер из уведомления полученного на почтовый адрес. В рамках системы привязки страницы к электронной почте Пользователь в случае утраты логина или пароля может восстановить доступ к странице с помощью кода восстановления, содержащегося в сообщении, которое Пользователь получает на свой электронный ящик.

В целях регистрации Пользователя в Социальной сети, его авторизации, подтверждения актуальности привязанного к Персональной странице (верификации) номера из уведомления, восстановления доступа к Персональной странице Администрация Социальной сети также вправе осуществлять проверочный звонок-сброс на номер телефона Пользователя. После получения звонка-сброса Пользователю необходимо в соответствующем окне ввести код - несколько последних цифр номера, с которого осуществлен звонок-сброс. В зависимости от операционной системы мобильного устройства Пользователя ввод кода в соответствующем окне может осуществляться автоматически. Обязательным условием для осуществления звонка-сброса является предварительное разрешение Пользователя, полученное при регистрации и использовании Социальной сети, на предоставление Администрации Социальной сети доступа к истории вызовов на мобильном устройстве Пользователя. Доступ к истории вызовов на мобильном устройстве Пользователя используется исключительно для целей автоматизации проставления кода при использовании функции проверочного звонка-сброса, а также для защиты от спама и массовых регистраций.

8. Ограничение ответственности Администрации Социальной сети

8.1. Администрация Социальной сети не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования Интернета или Социальной сети доступ к информации о Пользователе в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности, за последствия использования информации, которая, в силу природы Социальной сети, доступна любому пользователю сети Интернет. Администрация Социальной сети рекомендует Пользователям ответственно подходить к решению вопроса об объеме информации о себе, размещаемой в Социальной сети.

9. Обращения пользователей

9.1. Сведения об обрабатываемых Администрацией Социальной сети Учетных и Иных данных, в том числе персональных данных Пользователя, в связи с использованием им Социальной сети, предоставляются Пользователю или его представителю при обращении (запросе).

9.2. Запросы направляются в электронной форме по адресу электронной почты request@multimedia.guide или в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Пользователь вправе попросить Администрацию Социальной сети отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления Администрации Социальной сети заявления по адресу электронной почты request@multimedia.guide с указанием причин. Администрация Социальной сети рассматривает обращения в порядке очереди. Сроки рассмотрения данных обращений не регламентированы.

10. Заключительные положения

10.1. Используя сайт, пользователь выражает согласие на то, что любая инициация его действий носит индивидуальный (персональный) характер и вне зависимости от формы (типа, статуса) лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, и т.д. и т.п.);

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10.5. Настоящая Политика вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.

10.6. Настоящая Политика составлена на русском языке и может быть предоставлена Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Политики и версии Политики на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящей Политики.

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Редакция от 1 февраля 2022 года.