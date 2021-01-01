Соглашение об обработке персональных данных к Политике конфиденциальности

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ СОЗДАЕТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ, ЗАХОДИТЕ НА СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ ИЛИ СТРАНИЦУ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЛИЦЕНЗИАТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «MEDIAGUIDE», ЛИБО ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ КОПИРУЕТЕ ЛЮБОЙ РАЗМЕЩЕННЫЙ В НЕЙ КОНТЕНТ, ЛИБО ИНЫМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ, ТО ЭТИМ ВЫ АКЦЕПТУЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ ЕГО УСЛОВИЯМИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ.

Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») регулирует отношения между Индивидуальным предпринимателем Мясниковым Дмитрием Владимировичем ИНН 213000322164, ОГРНИП 319213000036450, именуемое в дальнейшем «Лицензиар» и Вами, Лицензиатом Социальной сети (далее «Лицензиат»), в отношении использования Социальной сети.

Используя Социальную сеть, вы также соглашаетесь с Политикой конфиденциальности социальной сети «Multimedia.Guide», которая размещена по ссылке http:/media.guide/privacy.

1. Термины, используемые в настоящем Соглашении

1.1. Социальная сеть - социальная сеть, известная под именем «Multimedia.Guide», размещенная на сайте в сети Интернет по адресу: (Multimedia.Guide) и доступная Лицензиату через сайт и / или мобильную версию сайта, и иные ресурсы, представляющая собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ. Социальная сеть представлена в объективной форме совокупностью данных и команд, и порождаемых аудиовизуальных отображений (включая входящие в её состав графические изображения и пользовательский интерфейс), (далее – данные и команды), предназначенных для функционирования ЭВМ и мобильных устройств в целях получения определенного результата в виде организации функционала социальной сети. Социальная сеть позволяет Лицензиатам при наличии доступа во всемирную сеть Интернет создавать Персональные страницы и знакомиться с Персональными страницами других Лицензиатов, осуществлять контекстный поиск информации о других Лицензиатах, обмениваться Личными сообщениями с другими Лицензиатами, создавать группы и сообщества и присоединяться к уже существующим группам и сообществам, размещать, копировать и загружать фотографии и иной контент, пользоваться иными функциональными возможностями Социальной сети. Оперирование и обслуживание Социальной сети, включая техническое и организационное сопровождение, осуществляется исключительно Лицензиаром и представляет собой его обязательство (с учетом положений статьи 5 настоящего Соглашения), обеспечивающее возможность предоставления прав Лицензиату. Участие Лицензиатов в Социальной сети происходит в интерактивном (онлайн) режиме посредством подключения Лицензиата через всемирную сеть Интернет. Лицензиар является обладателем необходимого объема прав на Социальную сеть как программу для ЭВМ и на все составляющие ее части, взятые как в отдельности, так и в совокупности, а также порождаемые ею аудиовизуальные элементы, за исключением Контента, не размещенного в Социальной сети Лицензиаром, права на элементы которого могут принадлежать третьим лицам. Лицензиар вправе осуществлять использование, оперирование и распространение Социальной сети на соответствующих территориях, где он обеспечивает ее использование, оперирование и распространение.

1.2. Лицензиар - Индивидуальный предприниматель Мясников Дмитрий Владимирович ИНН 213000322164, ОГРНИП 319213000036450, который предоставляет Лицензиату право использования Социальной сети на условиях неисключительной лицензии и осуществляет доведение до всеобщего сведения, распространение, оперирование, обслуживание, администрирование Социальной сети. Лицензиар является Стороной настоящего Соглашения.

1.3. Лицензиат - физическое лицо (юридическое лиц, либо любое иное лицо, имеющее организационно-правовую форму, уставы и т.д.), обладающее право- и дееспособностью для заключения настоящего Соглашения, являющееся участником Социальной сети, которому в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется право использовать Социальную сеть на условиях настоящего Соглашения. Лицензиат является Стороной настоящего Соглашения.

1.4. Контент - размещенные в Социальной сети элементы дизайна, иллюстрации, графические изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и другие объекты, являющиеся в том числе результатами интеллектуальной деятельности, права использования которых могут принадлежать Лицензиару, Лицензиатам или иным лицам.

1.5. Приложения - размещенные в Социальной сети Лицензиаром или с его согласия третьими лицами программы для ЭВМ (электронные сервисы, приложения и т.д.) или их элементы, которые могут использоваться Лицензиатом в рамках Социальной сети дополнительно к основным функциям Социальной сети. Участие Лицензиата в Приложениях осуществляется на условиях, предусмотренных отдельными соглашениями с третьими лицами.

1.6. Персональная страница - раздел Социальной сети, содержащий часть размещаемой в Аккаунте Лицензиата информации (в том числе, по желанию Лицензиата, фотографии, сведения о работе и образовании, статусах, подписках и прочее), доступный для ознакомления иным Лицензиатам, а также иным пользователям сети Интернет. Персональная страница используется Лицензиатом в целях обмена Личными сообщениями, добавления других Лицензиатов в друзья и осуществления иных действий. Доступ к Персональной странице может быть ограничен Лицензиатом для других пользователей в пределах доступного функционала Социальной сети или Лицензиаром согласно условиям настоящего Соглашения.

1.7. Аккаунт Лицензиата (Аккаунт / Бизнес-аккаунт) - учетная запись Лицензиата, создаваемая в момент регистрации в Социальной сети, позволяющая Лицензиару учитывать каждого Лицензиата и предоставлять права использования Социальной сетью посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Лицензиатом самостоятельно при регистрации в Социальной сети и могут быть изменены им в порядке, описанном в настоящем Соглашении или разделе «FAQ» на странице multimedia.guide/faq.

1.8. Личные сообщения - электронные сообщения, передаваемые одним Лицензиатом другому и недоступные для ознакомления иным лицам, отправка и получение которых осуществляется с использованием Персональной страницы Лицензиата.

1.9. Вознаграждение - плата Лицензиару за предоставление Лицензиату прав использования неактивированных данных и команд в пределах, установленных настоящим Соглашением. Размер Вознаграждения определяется Лицензиаром и зависит от объема неактивированнных данных и команд, право использования которых передается Лицензиату.

Правилами Социальной сети могут быть предусмотрены иные условия получения прав использования неактивированных данных и команд, а также ограничения по их использованию. Лицензиат может ознакомиться с указанными правилами в соответствующих разделах Социальной сети.

1.10. Лицензионное соглашение - текст настоящего Соглашения, заключаемого между Лицензиаром и Лицензиатом, содержащий все необходимые и существенные условия лицензионного договора о предоставлении прав использования Социальной сети, а также не активированных команд. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются также правила поведения Лицензиата или правила совершения Лицензиатом определенных действий, размещенные Лицензиаром на соответствующих страницах Социальной сети, в том числе в разделе «FAQ», включая мобильную версию сайта и Приложения Лицензиара.

2. Условия присоединения к настоящему Соглашению

2.1. Перед тем как начать использование Социальной сети, Лицензиат обязан ознакомиться с настоящим Соглашением, а также со всеми применимыми в Социальной сети правилами и иными документами, которые размещены в соответствующих разделах Социальной сети.

2.2. После заполнения обязательных полей и ознакомления с настоящим Соглашением Лицензиат присоединяется (принимает) настоящее Соглашение, путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться» или аналогичной, что по смыслу ст.ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты Лицензиара, а равно заключением договора, порождающего у Лицензиата обязанности соблюдать условия Соглашения, в том числе применимых в Социальной сети правил.

2.3. Фактическое использование Социальной сети без регистрации Аккаунта, в форме и в объеме, доступном без регистрации, также является акцептом настоящего Соглашения.

2.4. Регистрируясь в Социальной сети, Лицензиат подтверждает, что достиг допустимого возраста регистрации в соответствии с применимым законодательством и/или получил все необходимые согласия (например, родителей) в полном соответствии с применимым законодательством, в том числе для целей соблюдения законодательства о защите данных, в противном случае регистрация в Социальной сети и ее использование запрещены.

3. Предмет Соглашения

3.1. По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой неисключительной лицензии право использования Социальной сети, включая права использования активированных и не активированных данных и команд, в пределах, определенных настоящим Соглашением.

3.2. Право использования активированных данных и команд предоставляется Лицензиату бесплатно.

3.3. Право использования не активированных данных и команд предоставляется Лицензиату за Вознаграждение, если Лицензиаром не предусмотрен иной способ его получения.

4. Пределы использования Социальной сети

4.1. Лицензиат вправе использовать Социальную сеть следующими способами:

4.1.1. использовать функционал Социальной сети, в том числе, участвовать в формировании Социальной сети путем создания Аккаунта и Персональной страницы и изменять содержание Социальной сети и персональные настройки Аккаунта в ходе такого участия посредством размещения и обработки информации и Контента, взаимодействия с другими Лицензиатами с соблюдением предусмотренных настоящим Соглашением правил;

4.1.2. воспроизводить элементы Социальной сети в виде размещенной в ней информации и Контента для личного использования посредством копирования в память своего персонального компьютера и/или мобильного устройства (скачивания). В том случае, если элементы Контента являются объектом авторских прав или личными изображениями (фотографиями) других Лицензиатов или третьих лиц, Лицензиат при таком их воспроизведении обязан дополнительно получать согласие таких лиц;

4.2. Лицензиату запрещено:

4.2.1. воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или некоммерческих целях элементы Социальной сети, являющиеся объектом авторских прав Лицензиара, других Лицензиатов или третьих лиц, при отсутствии разрешения соответствующих правообладателей на совершение данных действий;

4.2.2. воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Социальной сети при создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее;

4.2.3. распространять в/вне Социальной сети в коммерческих или некоммерческих целях аудиовизуальные отображения и учетные данные других Лицензиатов, присутствующие в Социальной сети, без согласия этих Лицензиатов;

4.2.4. передавать предоставленные Лицензиату права использования Социальной сети, другим Лицензиатам или третьим лицам посредством заключения сублицензионного договора или иным способом;

4.2.5. нарушать закрепленные в настоящем Соглашении (раздел 5) правила использования Социальной сети.

5. Правила использования Социальной сети

5.1. Для использования Социальной сети Лицензиат регистрируется в Социальной сети путем создания Аккаунта. Для входа в Социальную сеть Лицензиатом формируются уникальные авторизационные данные – логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящим Соглашением. Риск осуществления мошеннических и иных неправомерных действий с Аккаунтом Лицензиата в связи с утратой пароля несет Лицензиат. Лицензиату рекомендуется выбирать пароль достаточной сложности, чтобы избежать возможность его подбора третьими лицами.

5.2. Учетные данные и Иные данные Лицензиата обрабатываются Лицензиаром в целях надлежащего исполнения настоящего Соглашения на условиях и в порядке, указанных в Политике конфиденциальности Социальной сети, доступной по ссылке http://multimedia.guide/privacy.

5.3. После регистрации Аккаунта Лицензиат вправе осуществлять наполнение Аккаунта, Персональной страницы и других элементов Социальной сети Контентом, добавлять фотографии и иные материалы в соответствии с предоставленным функционалом, вступать в сообщества и пользоваться иными функциями, предоставленными Лицензиаром при использовании Социальной сети при условии соблюдения настоящего Соглашения.

5.4. Лицензиат самостоятельно определяет условия и предоставляет доступ к своим персональным данным неограниченному кругу лиц, в том числе путем регистрации и использования стандартного функционала Социальной сети, а также путем выбора настроек приватности и видимости своей Персональной страницы в рамках предоставленного Лицензиату функционала Социальной Сети. Лицензиар не инициирует и не влияет на такой выбор Лицензиата, а также не имеет цель получить у Лицензиата разрешение на распространение его персональных данных. Обработка персональных данных, сделанных Лицензиатом доступными неограниченному кругу лиц, осуществляется Лицензиаром на основании Соглашения и в соответствии с его условиями.

5.5. Вход в Социальную сеть Лицензиатом, ранее зарегистрировавшим Аккаунт, осуществляется каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина и пароля Лицензиата, перехода по гиперссылке, полученной по электронной почте, в результате автоматической авторизации с использованием технологии cookies и иными доступными и разрешенными Лицензиаром способами.

5.6. Лицо, авторизовавшееся в Социальной сети, считается надлежащим пользователем Аккаунта, доступ к использованию и управлению которого были получены в результате такой авторизации, если отсутствуют сведения, подтверждающие иное.

5.7. При использовании Лицензиатом Социальной сети может применяться технология cookies в целях автоматической авторизации Лицензиата в Социальной сети, а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Социальной сети.

5.8. Лицензиат вправе ограничить или запретить использование технологии cookies путем применения соответствующих настроек браузера.

5.9. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, блокировкой Аккаунта, и по иным причинам, Лицензиат вправе обратиться в службу поддержки Лицензиара, либо следовать инструкциям, размещенным в разделе «Помощь» и иных разделах Социальной сети. Способы восстановления доступа к Аккаунту, авторизации Лицензиата могут быть изменены, отменены или дополнены Лицензиаром в одностороннем порядке.

5.10. Лицензиар предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения функционирования Социальной сети в круглосуточном режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями, проведением профилактических работ, а также не гарантирует полную или частичную работоспособность Приложений. Лицензиар не гарантирует, что Социальная сеть или любые ее элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не прекратят работу.

5.11. Социальная сеть, включая все скрипты, Приложения, Контент и ее оформление, мобильной версии, предоставляются «как есть». Лицензиар не предоставляет никаких гарантий того, что Социальная сеть или ее элементы могут подходить для конкретных целей использования. Лицензиар не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования Социальной сети или ее элементов. Лицензиар не гарантирует соответствие размещенных в Социальной сети Контента и Приложений, в том числе другими Лицензиатами, индивидуальным представлениям Лицензиата о морали и нравственности.

5.12. При использовании Социальной сети Лицензиат обязан соблюдать меры предосторожности в отношении Контента, особенно Контента, размещенного другими Лицензиатами, иных материалов и информации; при переходе по размещенным в Социальной сети гиперссылкам, при использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения, во избежание негативного воздействия на компьютер Лицензиата вредоносного программного обеспечения, недобросовестного доступа к Аккаунту, подборки пароля и прочих негативных для Лицензиата последствий.

5.13. Лицензиат, размещая в Социальной сети Контент, предоставляет Лицензиару право использовать Контент исключительно для целей функционирования Социальной сети необходимыми для этого способами.

5.14. Лицензиат не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения (размещать в Социальной сети, публиковать в рамках Социальной сети) Контент и прочие результаты интеллектуальной деятельности Лицензиатов, Лицензиара и иных лиц-правообладателей, при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя и/или необходимого объема прав на такие действия.

5.15. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача информации с Социальной сети в коммерческих целях и/или в целях извлечения базы данных Социальной сети в коммерческих или некоммерческих целях, или ее использования полностью или в любой части любым способом, не допускается без согласия Лицензиара. Запрещено использование автоматизированных скриптов (программ, ботов, краулеров и иных средств автоматического сбора информации) для сбора информации и (или) взаимодействия с Социальной сетью без согласия Лицензиара.

5.16. В случае самостоятельного удаления своей Персональной страницы Лицензиат вправе восстановить свою Персональную страницу в течение 6 месяцев (равноценно 183 дням) с момента ее удаления.

6. Права и обязанности Лицензиара

6.1. Лицензиар осуществляет текущее управление Социальной сетью, определяет ее структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Лицензиатов к Социальной сети при нарушении положений настоящего Соглашения, осуществляет иные принадлежащие ему права. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар вправе использовать функциональные и технические возможности программных средств (аудио/видеоплеера), обеспечивающих отображение размещенного в рамках Социальной сети Контента, по своему усмотрению, в том числе для целей отображения рекламы.

6.2. В части предоставления возможности взаимодействия между Лицензиатами, в том числе предоставления Лицензиатам возможности самостоятельно совершать те или иные действия в рамках Социальной сети, Лицензиар выступает исключительно как лицо, предоставившее технологическую возможность такого взаимодействия с использованием Социальной сети. Связанные с таким взаимодействием передача, хранение и обеспечение доступа посредством сети Интернет и программного обеспечения Социальной сети к предоставляемой Лицензиатами информации, графическим изображениям и иным материалам, осуществляются без изменения таких материалов или влияния на их содержание со стороны Лицензиара.

6.3. Лицензиар самостоятельно решает вопросы о порядке размещения в Социальной сети рекламы, участия в партнерских программах и другое.

6.4. Лицензиар имеет право:

6.4.1. в любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс Социальной сети, ее содержание, содержание предоставляемых функций Социальной сети, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, Контент Лицензиара и другие объекты, используемые или хранящиеся в Социальной сети, любые Приложения и серверные приложения, с уведомлением Лицензиата или без такового;

6.4.2. удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой Контент, в том числе Контент, который по усмотрению Лицензиара нарушает и/или может нарушать законодательство Российской Федерации (применимое законодательство), положения настоящего Соглашения, права других Лицензиатов или третьих лиц, причинять им вред или создавать угрозу причинения вреда и/или безопасности;

6.4.3. по своему усмотрению удалять любую информацию (включая Личные сообщения Лицензиата, комментарии к фотографиям Лицензиата, статусам, прочую информацию и иные материалы), в том числе размещаемую Лицензиатом в Социальной сети в нарушение законодательства Российской Федерации (применимого законодательства) и/или положений настоящего Соглашения;

6.4.4. приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Лицензиата ко всем или к любому из разделов Социальной сети и/или элементов Социальной сети, персональной странице, сообществам, группам Социальной сети, функциям Социальной сети, а также активированные и неактивированные данные и команды, удалять создаваемые Лицензиатом сообщества и группы, в любое время без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством;

6.4.5. удалить Аккаунт Лицензиата по своему усмотрению, в том числе в случае совершения Лицензиатом действий, нарушающих законодательство Российской Федерации (применимое законодательство) или положения настоящего Соглашения;

6.4.6. предоставлять Лицензиату за плату право использования неактивированных данных и команд на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и соответствующими разделами Социальной сети и/или элементами Социальной сети, включая Приложения;

6.4.7. осуществлять рассылку Лицензиатам от Лицензиара (и/или от/посредством партнеров Лицензиара), сообщений рекламно-информационного или новостного характера, в том числе посредством e-mail, sms-рассылки, push-уведомления в Приложении Социальной сети или иным доступным способом.

6.4.8. при использовании Социальной сети делать замечания Лицензиатам, предупреждать, уведомлять, информировать их о несоблюдении Лицензиатами настоящего Соглашения. Указания Лицензиара, данные Лицензиату во время процесса использования Социальной сети, обязательны для исполнения Лицензиатом;

6.4.9. предпринимать не запрещенные законом меры для защиты собственных интеллектуальных прав в отношении Социальной сети;

6.4.10. осуществлять рассылку Лицензиатам информационных (сервисных) сообщений (уведомлений) посредством электронной почты, sms-рассылки, push-уведомлений в Приложении Социальной сети, рассылки с использованием функционала Социальной сети, web-браузера или иным доступным способом.

6.5. Лицензиар не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Лицензиатами или третьими лицами, разместившими в Социальной сети Приложения с согласия Лицензиара, при использовании Лицензиатами таких Приложений, однако по своему усмотрению может содействовать в разрешении возникших конфликтов. Лицензиар вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ Лицензиата к Социальной сети (действие права использования Социальной сети) в случае получения от другого(-их) Лицензиата(-ов) мотивированных жалоб на некорректное или противоправное поведение данного Лицензиата в Социальной сети.

6.6. Лицензиар принимает на себя следующие обязательства:

6.6.1. на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить Лицензиату права использования Социальной сети, включая права использования неактивированных данных и команд, в пределах, установленных настоящим Соглашением;

6.6.2. уведомлять Лицензиата путем опубликования информации или рассылки сообщений в Социальной сети или иным доступным Лицензиару способом об изменениях условий настоящего Соглашения.

7. Права и обязанности Лицензиата

7.1. Лицензиат вправе:

7.1.1. производить настройки Аккаунта и Персональной страницы, менять пароль для доступа к Аккаунту;

7.1.2. размещать в Аккаунте Лицензиата информацию о себе, добавлять фотографии, статусы, оценивать и комментировать фотографии и статусы других Лицензиатов;

7.1.3. осуществлять поиск иных Лицензиатов в сообществах Лицензиатов, а также по информации, известной Лицензиату и соответствующей информации, размещаемой отыскиваемым Лицензиатом на Персональной странице;

7.1.4. создавать новые сообщества, группы и вступать в уже существующие, использовать функции Социальной сети и Приложения и размещать в них материалы согласно Политике которые содержатся в соответствующем разделе Социальной сети;

7.1.5. отправлять и получать Личные сообщения, добавлять сообщения на форуме;

7.1.6. модерировать фотографии, размещаемые на Персональных страницах других Лицензиатов. Данное право может быть реализовано Лицензиатами, подписавшимися на модерацию путем изменения соответствующих настроек Аккаунта;

7.1.7. приобретать права использования неактивированных данных и команд и осуществлять реализацию этих прав в соответствии с настоящим Соглашением;

7.1.8. осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации (применимым законодательством) или настоящим Соглашением действия, связанные с использованием Социальной сети;

7.1.9. изменять настройки доступа к данным Лицензиата, а именно к информации о местоположении Лицензиата, о приложении Социальной сети, о контактах Лицензиата из телефонной книги на мобильном устройстве (подробнее в п. 6.1.7.-6.1.8. Политики конфиденциальности Социальной сети).

7.2. Лицензиат обязан:

7.2.1. соблюдать условия настоящего Соглашения без каких-либо ограничений;

7.2.2. в момент регистрации в Социальной сети и создании Аккаунта указывать достоверную информацию;

7.2.3. не превышать пределов использования Социальной сети, установленных в разделе 4 настоящего Соглашения;

7.2.4. не нарушать иным образом права интеллектуальной собственности Лицензиара в отношении Социальной сети или каких-либо ее элементов, в частности, Лицензиат не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, и иным образом распространять и воспроизводить размещенные Лицензиаром в Социальной сети материалы (текстовые, графические, аудио-видео) без письменного согласия Лицензиара;

7.2.5. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие безопасность его Аккаунта и Персональной страницы и предотвращающие несанкционированный доступ к ним третьих лиц (в частности, следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере, в том числе при использовании технологии cookies, при возможном использовании компьютерного устройства Лицензиата третьими лицами);

7.2.6. выполнять указания Лицензиара, касающиеся использования Социальной сети, в частности, данные Лицензиаром Лицензиату или группе Лицензиатов в Социальной сети, в центре поддержке пользователей (Лицензиатов), в новостном разделе Социальной сети, на форуме Лицензиара. В случае невыполнения Лицензиатом таких указаний Лицензиар имеет право приостановить, ограничить, прекратить предоставление Лицензиату прав использования Социальной сети, включая права использования неактивированных данных и команд;

7.2.7. по требованию Лицензиар в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения подтвердить свои учетные данные, включающие фамилию, имя, отчество, иные данные;

7.2.8. не размещать фотографии, на которых помимо Лицензиата запечатлены другие лица, без их предварительного согласия, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 152.1. ГК РФ или иной нормой применимого законодательства, такое согласие не требуется;

7.2.9 уведомлять Лицензиара обо всех случаях совершения в Социальной сети в отношении Лицензиата действий, которые могут быть расценены как оскорбительные, унижающие, дискредитирующие и т.п.;

7.2.10. не создавать новые сообщества при условии существования аналогичного сообщества;

7.2.11. периодически знакомиться с содержанием настоящего Соглашения в сети Интернет по адресу https://media.guide/regulations и следить за внесенными в него изменениями.

7.2.12. соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и/или размещенные в соответствующих разделах Социальной сети.

7.3. Лицензиат гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и дееспособностью для заключения настоящего Соглашения.

7.4. Лицензиату запрещается:

7.4.1. осуществлять сбор учетных данных других Лицензиатов и/или иной информации из Социальной сети без согласия Лицензиара;

7.4.2. использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора информации, размещенной в Социальной сети;

7.4.3. осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, распространять иную информацию, запрещенную к распространению применимым законодательством;

7.4.4. размещать в Социальной сети или передавать посредством Личных сообщений информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию) третьих лиц, если Лицензиат не обладает достаточными правами в силу закона или договора на раскрытие данной информации;

7.4.5. размещать, воспроизводить, перерабатывать, распространять, опубликовывать в Социальной сети, доводить до всеобщего сведения, передавать, продавать или иным способом использовать целиком или по частям Контент Лицензиара, Лицензиатов и третьих лиц, являющийся объектом авторских и иных исключительных прав, без их предварительного разрешения, кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации (применимым законодательством), а также случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование собственного Контента любым лицом. Загружая музыку, видео или иной Контент в Социальную сеть, а также размещая Контент в Социальной сети иным образом, Лицензиат подтверждает, что обладает всеми необходимыми для этого правами, включая право на доведение до всеобщего сведения, что такое размещение не нарушает и не будет нарушать права и законные интересы правообладателей и третьих лиц, и что все необходимые разрешения и согласия со стороны соответствующих правообладателей и третьих лиц были в надлежащем порядке и явным образом для этого получены. В Социальной сети запрещается размещать Контент, если Лицензиат не имеет для этого необходимых прав и/или согласия правообладателя;

7.4.6. размещать в Социальной сети в открытом доступе (в т.ч. на форумах, в комментариях и/или статусах) или передавать посредством Личных сообщений текстовые сообщения, графические изображения или иные материалы, содержание которых является оскорбительным для других Лицензиатов или иных лиц или может быть расценено в качестве такового, а также сообщения, изображения и иные материалы, которые дискредитируют Лицензиатов или иных лиц, содержат угрозы, призывы к насилию, совершению противоправных деяний, антиобщественных, аморальных поступков, а также совершению любых иных действий, противоречащих основам правопорядка и нравственности;

7.4.7. размещать в Социальной сети сообщения, графические изображения или другие материалы (в том числе не соответствующие действительности), размещение которых наносит или может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина или деловой репутации организации;

7.4.8. размещать в Социальной сети сообщения, содержащие нецензурные слова и выражения;

7.4.9. размещать в Социальной сети любые материалы с порнографическим содержанием в том числе и несовершеннолетних (любые форматы всех видов файлов);

7.4.10. размещать в Социальной сети информацию, которая пропагандирует суицид, содержит описание способов суицида и любое подстрекательство к его совершению;

7.4.11. размещать в Социальной сети информацию, связанную с оккультной тематикой и деятельностью (магия, гадания, сатанизм, привороты, заговоры, колдовство, ритуалы и т.п.);

7.4.12. размещать в Социальной сети рекламу и иную информацию о наркотических и психотропных веществах, в том числе, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению, а также размещать информацию экстремистской направленности;

7.4.13. размещать в Социальной сети информацию, которая нарушает права несовершеннолетних лиц;

7.4.14. размещать в Социальной сети любую информацию, запрещенную действующим законодательством;

7.4.15. размещать в Социальной сети персональные данные, в том числе контактные данные, других Лицензиатов или иных лиц без их предварительного согласия;

7.4.16. указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо ложную информацию или чужие данные;

7.4.17. размещать в Социальной сети в качестве собственной фотографии изображения других лиц без согласия таких лиц или вымышленных персонажей, изображения животных, предметов, абстрактные изображения, а также любые иные графические изображения, не являющиеся изображениями Лицензиата, размещающего данные изображения, без соответствующего согласия правообладателей (авторов) таких изображений;

7.4.18. регистрировать Аккаунт Лицензиата в целях использования группой лиц или организацией, за исключением случаев, когда Аккаунт регистрируется исключительно с целью размещения рекламных материалов и иных текстовых сообщений в группах Социальной Сети, рекламируемых с помощью рекламных систем, согласованных с Лицензиаром;

7.4.19. регистрировать более одного Аккаунта Лицензиата одним и тем же лицом;

7.4.20. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Социальной сети, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Социальной сетью или ее закрытым разделам (в том числе к разделам, доступ к которым разрешен только Лицензиару), а также осуществлять любые иные аналогичные действия;

7.4.21. осуществлять несанкционированный доступ к Аккаунтам иных Лицензиатов путем подборки или введения пароля, а также предпринимать попытки такого доступа;

7.4.22. осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, политической, рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с такой информацией и/или на интернет-сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение) в Личных сообщениях, комментариях, сообщениях на форумах, Персональных страницах Лицензиатов или осуществляя иные действия, направленные на распространение такой информации, если Лицензиаты-получатели не выражали своего согласия на получение такого рода информации;

7.4.23. использовать Социальную сеть с целью поиска должников или для иных подобных целей;

7.4.24. размещать в Социальной сети информацию, в том числе и в группах, способствующую продвижению, рекламе и популяризации табака и табачных изделий, лекарственных препаратов, наркотических веществ, крепких и слабоалкогольных напитков;

7.4.25. размещать в Социальной сети иную информацию, которая, по мнению Лицензиара, не соответствует политике и целям создания Социальной сети.

7.4.26. использовать функционал Социальной сети путем применения программных средств, которые вносят изменения в команды, скрипты и/или приложения Социальной сети.

8. Гарантии и ответственность.

8.1. Лицензиат гарантирует, что размещение им в Социальной сети или передача посредством Личных сообщений информации, Контента, иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, их частей или копий, а также иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. В случае поступления претензий третьих лиц в связи с нарушением условий настоящего Соглашения в части размещения информации и/или Контента третьих лиц, Лицензиар вправе осуществить передачу в рамках, допустимых законом, доступной ему контактной информации Лицензиата лицам, обратившимся с претензиями, в целях урегулирования возникших разногласий.

8.2. Лицензиат гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для обеспечения конфиденциальности учетных данных (логина и пароля), используемых им для авторизации в Социальной сети, и предотвращения возможности авторизации другими лицами.

8.3. Лицензиар соблюдает тайну переписки, осуществляемой Лицензиатами посредством Личных сообщений.

8.4. Лицензиар гарантирует использование со стороны Лицензиара указанных в Аккаунте Лицензиата адреса электронной почты и номера мобильного телефона для связи Лицензиара с Лицензиатом, отправки Лицензиату уведомлений, сообщений и sms-сообщений, а также для предоставления Лицензиату функций Социальной сети с согласия Лицензиата, которое может быть выражено при помощи функциональных возможностей Социальной сети, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или действующим законодательством.

8.5. Лицензиар не участвует в формировании содержания Персональной страницы Лицензиата и загрузке им Контента, не контролирует действия Лицензиата, не осуществляет и не имеет технической возможности осуществлять автоматическую цензуру информации в открытых разделах Сайта и Социальной сети, в Персональных страницах Лицензиата, цензуру Личных сообщений и не несет ответственности за действия или бездействие Лицензиата.

8.6. В силу особенностей функционирования Социальной сети, Лицензиар не осуществляет и не имеет технической возможности осуществлять предварительную модерацию информации и Контента, размещаемого Лицензиатом, и не несет ответственности за его содержание.

8.7. Лицензиар не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе Социальной сети и вызванные ими потерю информации. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Лицензиата, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта или сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте.

8.8. Лицензиар не несет ответственности за подбор пароля доступа к Аккаунту Лицензиата третьими лицами и любые действия, совершенные ими с использованием Аккаунта Лицензиата.

8.9. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, включая упущенную выгоду, или вред, вызванные в связи с использованием Социальной сети, размещенного в ней Контента или иных материалов, к которым Лицензиат или иные лица получили доступ при помощи Социальной сети, даже если Лицензиар предупреждал или указывал на возможность причинения такого ущерба или вреда.

8.10. Лицензиат несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с использованием его Аккаунта, а также в связи с размещением Контента с использованием его Аккаунта в Социальной сети, на Персональной странице Лицензиата или других Лицензиатов, форумах, в комментариях и в иных разделах Социальной сети и/или Сайта.

8.11. Лицензиат несет персональную ответственность за любой Контент или иную информацию, которые он размещает в Социальной сети или иным образом доводит до всеобщего сведения в Социальной сети или с ее помощью. Лицензиат обязуется самостоятельно разрешать претензии третьих лиц, связанные с неправомерным размещением Контента и информации в Социальной сети.

8.12. Гиперссылки на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенные в Социальной сети, пересылаемые в Личных сообщениях Лицензиатами, размещаемые в форумах на Персональных страницах Лицензиатами и т.п. не являются одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Лицензиара. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, причиненный Лицензиату в результате перехода по таким гиперссылкам.

8.13. Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия Лицензиата или третьих лиц при использовании Социальной сети.

8.14. Лицензиар не несет ответственности за высказывания Лицензиата, опубликованные в Социальной сети. Лицензиар не несет ответственности за поведение Лицензиата в Социальной сети, неуважительное отношение к другим Лицензиатам.

8.15. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом возможности доступа к своему Аккаунту в Социальной сети (утрату логина, пароля, иной информации, необходимой для использования Аккаунта или Персональной страницы).

8.16. Лицензиар не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание Лицензиатом своих данных при создании Аккаунта и Персональной страницы.

8.17. При использовании Лицензиатом игровых Приложений Социальной сети Лицензиар не несет ответственности за утрату Лицензиатом в ходе игрового процесса игровых ценностей, полученных в результате участия в таких игровых Приложениях.

8.18. Лицензиар не несет ответственности за отсутствие у Лицензиата доступа в Интернет, за качество услуг провайдеров связи сети Интернет, с которыми Лицензиатом заключены соглашения о предоставлении услуг по доступу к сети Интернет.

8.19. Лицензиар не осуществляет обмен на наличные или безналичные деньги, или иные ценности Социальной сети, полученных Лицензиатом в ходе ее использования, в том числе виртуальных ценностей.

8.20. Лицензиар не возмещает Лицензиату расходы, связанные с приобретением Лицензиатом прав использования, не активированных данных и команд, в том числе в случае приостановления или прекращения настоящего Соглашения по любым основаниям, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

8.21. использования либо невозможности использования Социальной сети;

8.21.1. несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации Лицензиата, включая Аккаунт и Персональную страницу Лицензиата;

8.21.2. заявления или поведения любого третьего лица в Социальной сети;

8.21.3. удаления Аккаунта, Контента или прекращением функционирования определенного элемента Социальной сети или Социальной сети в целом.

8.22. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара перед Лицензиатом ограничена суммой в 2 000 (две тысячи) рублей, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

8.23. Лицензиар не обязан предоставлять Лицензиату какие-либо доказательства, документы и прочее, свидетельствующие о нарушении Лицензиатом условий Соглашения, в результате которого Лицензиату было отказано в предоставлении прав использования Социальной сети или ее отдельных функций/разделов/страниц, а также прав на не активированные данные и команды.

8.24. Претензии Лицензиата, направляемые Лицензиару, принимаются и рассматриваются при условии возможности установить факт принадлежности Аккаунта конкретному лицу. Принимая во внимание возможное наличие Аккаунтов со схожими учетными данными, Лицензиар вправе требовать предоставления дополнительных сведений и информации, в том числе в отношении Аккаунта Лицензиата, позволяющих определить, в связи с каким Аккаунтом поступила претензия, или установить принадлежность Аккаунта лицу, обратившемуся с претензией.

8.25. Лицензиар не несет ответственность за возможный вред здоровью Лицензиата, который может быть причинен Лицензиату в связи с использованием Приложений третьих лиц. Лицензиат настоящим уведомлен, что Приложения могут предусматривать различные звуковые и/или видео эффекты, которые, при определенных обстоятельствах, могут вызывать у лиц, склонных к эпилептическим или иным расстройствам нервного характера, обострение указанных состояний, и Лицензиат гарантирует, что указанными расстройствами он не страдает, или же обязуется не использовать Приложения. Лицензиат настоящим уведомлен, что регулярное длительное (непрерывное) нахождение у персонального компьютера может вызывать различные осложнения физического состояния, в том числе ослабление зрения, сколиоз, различные формы неврозов и прочие негативные воздействия на организм. Лицензиат гарантирует, что он будет использовать Приложения исключительно на протяжении разумного времени, с перерывами на отдых или иные мероприятия по профилактике физического состояния, если таковые Лицензиату рекомендованы или предписаны.

8.26. Лицензиар применяет комплекс мер для предотвращения и пресечения фактов незаконного размещения Лицензиатами в Социальной сети информации, противоречащей действующему законодательству, в т.ч. путем:

8.26.1. включения в настоящее Соглашение предупреждения о недопустимости распространения Лицензиатами информации в Социальной сети с нарушением закона;

8.26.2. специального напоминания Лицензиатам в интерфейсе Социальной сети о недопустимости нарушения закона в момент размещения информации;

8.26.3. обработки жалоб Лицензиатов, государственных органов и иных лиц на информацию, размещенную в Социальной сети с нарушением действующего законодательства. Такие жалобы могут поступать в т.ч. через специальные формы подачи обращений, с использованием кнопки «Пожаловаться», через обращение в службу поддержки либо в письменной форме по адресу Лицензиара;

8.26.4 использования различных технологий и алгоритмом, позволяющих выявить, заблокировать и удалить идентичный запрещенный контент во всех его копиях.

9. Права использования не активированных данных и команд

9.1. Настоящий раздел Соглашения регламентирует порядок и условия предоставления Лицензиаром Лицензиату прав использования не активированных данных и команд.

9.2. По желанию Лицензиата Лицензиар предоставляет Лицензиату за Вознаграждение, если иное не предусмотрено Лицензиаром, права использования не активированных данных и команд, позволяющие увеличить в Социальной сети количество виртуальных ценностей, используемых в рамках функциональных возможностей Социальной сети. Размер и условия внесения Вознаграждения определяются Лицензиаром самостоятельно и зависят от объема данных и команд, необходимых Лицензиату для получения определенного результата, обусловленного функциональными возможностями Социальной сети. Указанные условия содержатся в настоящем Соглашении и/или в соответствующих разделах Социальной сети.

Права использования не активированных данных и команд передаются Лицензиаром с момента отражения виртуальных ценностей в виде «дополнительного объёма памяти, регистрации бизнес аккаунта, и т.д)» в Аккаунте Лицензиата. С этого момента Лицензиат получает права использования не активированных данных и команд в объеме, соответствующем количеству виртуальных ценностей в виде «дополнительного объёма памяти, регистрации бизнес аккаунта, и т.д)», на условиях данного Соглашения. Виртуальные ценности в виде «дополнительного объёма памяти, регистрации бизнес аккаунта, и т.д)» отражаются в Аккаунте Лицензиата после получения Лицензиаром от третьих лиц (платежных систем, операторов, агрегаторов платежей) информации о совершении (подтверждении) платежа.

Соответствие объема не активированных данных и команд количеству виртуальных ценностей в виде «дополнительного объёма памяти, регистрации бизнес аккаунта, и т.д)» определяется Лицензиаром. Соответствие размера вознаграждения количеству виртуальных ценностей в виде «дополнительного объёма памяти, регистрации бизнес аккаунта, и т.д)» определяется Лицензиаром.

Право использования не активированных данных и команд предоставляется Лицензиату на срок действия настоящего Соглашения, если такое право не прекращено в соответствии с правилами Социальной сети.

Внесение Вознаграждения осуществляется Лицензиатом денежными средствами в валюте соответствующей территории, согласно установленному Социальной сетью порядку конвертации. Размер вознаграждения определяется Лицензиаром исходя объема не активированнных данных и команд, право использования которых передается Лицензиату.

С момента отражения виртуальных ценностей в виде «дополнительного объёма памяти, регистрации бизнес аккаунта, и т.д)» в Аккаунте Лицензиата Лицензиат не вправе требовать от Лицензиара возврата Вознаграждения, уплаченного за такие права, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

9.3. Внесение Вознаграждения осуществляется Лицензиатом путем перечисления денежных средств через поддерживаемые способы оплаты. Список доступных для оплаты способов приведен в соответствующих разделах Социальной сети. Способы и условия оплаты Вознаграждения через платежные системы публикуются Лицензиаром в Социальной сети: https://Media.guide/payment.

9.4. При оплате Вознаграждения Лицензиат обязуется следовать платежным инструкциям по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера коротких текстовых сообщений (SMS), включая порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр и языка ввода. Предоставление Лицензиату права использования не активированных данных и команд обеспечивается при выполнении прилагаемых инструкций и условий оплаты. Лицензиар не несет ответственности за правильность выполнения Лицензиатом условий проведения оплаты. По вопросам правил и порядка использования платежных систем для осуществления оплаты прав использования не активированных данных и команд Лицензиату надлежит обращаться к держателям таких платежных систем или операторам/агрегаторам платежей. Лицензиар не дает Лицензиату разъяснений по вопросам, связанным с правилами и порядком использования таких платежных систем, а также не возмещает Лицензиату денежные средства, уплаченные для приобретения таких прав посредством платежных систем, операторов, агрегаторов платежей, если такие платежи были осуществлены с нарушениями правил, установленных такими лицами, в результате чего денежные средства не поступили Лицензиару.

9.5. Предоставление Лицензиату права использования не активированных данных и команд осуществляется только при условии полной оплаты таких прав Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего Соглашения, если иной порядок не содержится в Соглашении или не определен Лицензиаром отдельно. При этом до получения подтверждения об оплате прав использования Лицензиар вправе не предоставлять их Лицензиату, либо предоставлять их в ограниченном объеме.

9.6. В том случае, если в результате технической ошибки, или сбоя Социальной сети или любого ее элемента, или сознательных действий Лицензиата им был получен доступ к не активированным данным и командам без приобретения права использования в установленном настоящим Соглашением порядке, Лицензиат обязуется сообщить об этом факте Лицензиару и оплатить ему Вознаграждение, либо устранить все последствия неправомерного использования полученных прав. Лицензиар вправе самостоятельно без уведомления Лицензиата устранить такие последствия.

9.7. Лицензиат обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им Вознаграждения в течение всего времени использования Социальной сети, и по запросу Лицензиара предоставить ему такие документы, а также информацию об обстоятельствах совершения такого платежа Лицензиатом.

9.8. Исключительное право на распространение не активированных данных и команд принадлежит Лицензиару, в связи с чем никакие предложения третьих лиц о предоставлении прав использования таких данных и команд не могут быть расценены Лицензиатом как предложения, исходящие от Лицензиара.

В случае возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направления Лицензиату каких-либо предложений третьих лиц, связанных с оплатой прав использования не активированных данных и команд, либо размещения таких объявлений и предложений в сети Интернет, за исключением размещенных от имени Лицензиара на Сайте, Лицензиат обязан незамедлительно уведомить об этом Лицензиара.

В случае если Лицензиат в нарушение настоящего положения, произвел оплату по указанному объявлению с использованием реквизитов, указанных в таком объявлении, претензии Лицензиата Лицензиару по поводу отсутствия у Лицензиата не активированных данных и команд не принимаются, и Лицензиар не компенсирует Лицензиату денежные средства, потраченные Лицензиатом при таких обстоятельствах.

9.9. В случае если Лицензиаром будет установлено, что Лицензиат получает права использования не активированных данных и команд от третьих лиц, Лицензиар вправе по своему усмотрению приостановить, ограничить, либо прекратить в отношении Лицензиата права использования Социальной сети.

9.10. Приобретение Лицензиатом прав использования не активированных данных и команд не освобождает его от соблюдения настоящего Соглашения и применения в отношении него любых мер, указанных в настоящем Соглашении, включая приостановление или прекращение прав использования Социальной сети и/или удаление Лицензиаром Аккаунта Лицензиата, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

9.11. Лицензиат гарантирует Лицензиару, что он имеет право использовать выбранные им средства для оплаты Вознаграждения, не нарушая при этом законодательства РФ и/или законодательства иной страны, гражданином которой является Лицензиат, и прав третьих лиц. Лицензиар не несет ответственности за дополнительные комиссии, взимаемые операторами средств оплаты и возможный ущерб Лицензиату и/или третьим лицам, причиненный в результате использования Лицензиатом не принадлежащих ему средств оплаты.

9.12. Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия Лицензиата при выплате Вознаграждения. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить или прекратить в отношении Лицензиата права использования не активированных данных и команд, если существует подозрение на совершение Лицензиатом противозаконных действий вплоть до выяснения обстоятельств, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

9.13. В случае если Лицензиар имеет основания полагать, что Лицензиат совершает противозаконные действия, связанные с оплатой Вознаграждения, Лицензиар имеет право передать соответствующую информацию в правоохранительные органы для проведения проверки по данному факту.

9.14. Особенности оплаты Лицензиатом Вознаграждения с помощью банковских карт:

9.14.1. операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом;

9.14.2. авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами являются уголовным преступлением.

9.14.3. во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими картами платежи, оплаченные банковской картой, могут проверяться Лицензиаром в рамках имеющихся возможностей. Лицензиат-держатель карты, оформивший такой платеж, обязан по запросу, поступившему от Лицензиара, предоставить копию необходимых Лицензиару документов для подтверждения правомерного использования банковской карты. В случае непредставления запрошенных документов Лицензиатом в течение 14 дней с даты оформления платежа или наличия сомнений в их подлинности, если иной срок не указан Лицензиаром, последний вправе приостановить предоставление Лицензиату прав использования Социальной сети, любой ее части/раздела и/или неактивированных данных и команд до выяснения обстоятельств.

9.15. Лицензиат соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что Социальная сеть и Приложения не являются азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом, пари.

9.16. Приобретение прав использования неактивированных данных и команд является реализацией собственного волеизъявления и желания Лицензиата и не является необходимым или обязательным условием для использования Социальной сети и ее основного функционала.

10. Территория и срок действия Соглашения

10.1. Лицензиат вправе использовать Социальную сеть способами, описанными в настоящем Соглашении, на всей территории Российской Федерации, а также иных территориях, на которых она доступна с использованием стандартных компьютерных средств, программ и устройств.

10.2. Настоящее Соглашение действует с момента принятия его условий Лицензиатом и действует в течение 1 (одного) календарного года.

10.3. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается еще на каждый последующий 1 (один) год, если только до истечения указанного срока действия Соглашения не наступит одно из следующих событий:

10.3.1. Лицензиар принял решение об изменении положений настоящего Соглашения, о необходимости заключения с Лицензиатами нового соглашения, прекращении администрирования и обслуживания Социальной сети и прекращении к ней доступа, прекращении (расторжении) настоящего Соглашения в отношении Лицензиата, или прекращения доступа к использованию Социальной сети в отношении Лицензиата.

10.3.2. Лицензиат принял решение о прекращении использования Социальной сети и расторжения настоящего Соглашения.

10.4. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без объяснения причин прекратить настоящее Соглашение в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа и возможности использовать Социальную сеть и без возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата полученного по Соглашению, в том числе в случаях закрытия Социальной сети, любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения, применимого законодательства, а также любых других случаях, указанных Лицензиаром на страницах Социальной сети, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

10.5. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без объяснения причин приостановить доступ и возможность использовать Социальную сеть, удалить Аккаунт Лицензиата без возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата, полученного по Соглашению, в том числе в случае любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения, применимого законодательства, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

10.6. Лицензиат соглашается и полностью признает, что все исключительные права или необходимые лицензии на программное обеспечение, составляющее элемент Социальной сети и/или используемое для ее администрирования и функционирования, включая входящие в его состав аудиовизуальные отображения, а также графический дизайн Социальной сети, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи, звуковые эффекты, музыка, текстовое наполнение Социальной сети и Приложений Социальной сети, за исключением Контента, загружаемого в Социальную сеть Лицензиатами или третьими лицами, принадлежат Лицензиару, если иное в явном виде не указано в Соглашении.

10.7. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или выдачу исключительной лицензии на любые составляющие Социальной сети от Лицензиара к Лицензиату.

10.8. В случае, если Лицензиату в соответствии с законами его государства запрещено пользоваться сетью Интернет или социальными сетями или существуют иные законодательные ограничения, включая ограничения по возрасту допуска к такому программному обеспечению, Лицензиат не вправе использовать Социальную сеть. В таком случае Лицензиат самостоятельно несет ответственность за использование Социальной сети на территории своего государства в нарушение местного законодательства.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Лицензиаром. Любые изменения в Соглашении, осуществленные Лицензиаром самостоятельно вступают в силу в день, следующий за днем опубликования таких изменений. Лицензиат обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений. Неосуществление Лицензиатом действий по ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить основанием для неисполнения Лицензиатом своих обязательств и несоблюдения Лицензиатом ограничений, установленных настоящим Соглашением. Фактическое использование Лицензиатом Социальной сети после внесения изменений в условия настоящего Соглашения или правила ее использования, означает согласие Лицензиата с новыми условиями.

11.2. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном изменении Соглашения способом.

11.3. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения и использованием Социальной сети регулируются законодательством Российской Федерации.

11.4. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок и условия заключения договора путем акцепта публичной оферты.

11.5. Все споры сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению путем переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной стороной в суд общей юрисдикции по месту нахождения Лицензиара (с исключением подсудности дела любым иным судам), если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является расположенный под каждым соответствующим Приложением на странице этого Приложения в Социальной сети Порядок рассмотрения предложений, претензий и споров, связанных с размещенными в Социальной сети Приложениями, разработанными третьими лицами. В соответствии с вышеуказанным Порядком, все обращения, заявления, предложения, претензии и иные запросы, связанные с использованием Приложения, Лицензиат направляет напрямую разработчикам таких Приложений, используя для этого контактные данные, указанные на странице соответствующего Приложения в Социальной сети.

11.7. Редакция настоящего Соглашения доступна в сети Интернет по адресу размещения Социальной сети, в соответствующем разделе, в Приложениях Лицензиара и иных местах, определенных Лицензиаром и позволяющих Лицензиату ознакомиться с его содержанием.

11.8. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по электронному адресу multimedia.guide/reguest

11.9. Все обращения Лицензиата в связи с использованием Социальной сети и исполнением Соглашения рассматриваются Лицензиаром в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Редакция от 01февраля 2022 года.