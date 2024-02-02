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Всё об AV и IT оборудовании
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Beltel AV
02.02.2024 10:22:09
Мультимедийный комплекс для премиального отеля Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow,
Project
Москва, Россия
Комплекс мультимедиа включает в себя 12 подсистем, которые обеспечивают высококачественное отображение информации, звуковое и световое сопровождение, видеоконференцсвязь, бронирова...
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RIWA
03.08.2022 13:11:03
Зал заседаний для Тверской городской Думы
Project
Тверь, Россия
Завершены все работы по оборудованию зала заседаний Тверской городской Думы. В качестве основы для дискуссии выбрана врезная конференц-система VISSONIC CLEACON F. В столы врезано с...
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RIWA
03.08.2022 12:06:24
Залы заседаний для Законодательного Собрания Тверской области
Project
Тверь, Россия
Специалисты компании RIWA оборудовали большой и малый залы заседаний Законодательного Собрания Тверской области. В качестве основной системы для проведения заседаний теперь ис...
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RIWA
03.08.2022 12:00:22
Оснащение конференц-зала в московском корпусе МФТИ
Project
Москва, Россия
Московский физико-технический институт (МФТИ или сокращённо Физтех) является одним из ведущих вузов страны и входит в основные рейтинги лучших университетов мира. Основателями и пр...
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RIWA
03.08.2022 11:55:30
Большой зал заседаний Заксобрания Краснодарского края
Project
Краснодар, Россия
Специалисты компании RIWA завершили оборудование большого зала заседаний Законодательного Собрания Краснодарского края. В зале установлена конференц-система VISSONIC...
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RIWA
03.08.2022 11:45:39
VISSONIC для переговорной Архангельского областного Собрания депутатов
Project
Архангельск, Россия
Компания RIWA поставила бюджетную дискуссионную конференц-систему в переговорную Архангельского областного Собрания депутатов. Так как бюджет был скромным, а от системы требов...
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Cooperation